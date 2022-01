Pittelo. Tynaarlo. Ballo. Taarlo. Anloo. Grolloo. Noord-Drenthe (Funda) werd In 2019 verkozen tot de ALLERGOEISTE PLEK om te leven van heel Nederland. Annoo 2022 zijn de voormalige plaggenhutten op de hei er niet meer te betalen. Een prijsstijging van maar liefst 28,5 PROCENT (Volkskrant). Werden er in 2020 nog 172.000 huizen verkocht, in 2021 waren dat er nog maar 140.000. Want de huizen raken opperdepop. Huizen staan gemiddeld 23 dagen te koop, en bij 80 PROCENT van de verkochte woningen wordt de vraagprijs OVERBODEN (NOS). En het meest opvallende is wel - trendbreuk - u bent er wel klaar mee. De moed is in de schoenen van de huizenkoper gezonken, wegens teleurstelling op teleurstelling. Het is vijf over twaalf. Het enige wat de minister van wonen (HUGO) nog rest, is huizen bouwen bouwen bouwen. En dat gaat ten koste van de GRUTTO.