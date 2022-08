Laatste dag Vuelta in de Paisos Bassos. Bijna 200 kilometer door worstenbroodjesland waar altijd licht brandt, met Teunissen in het rood en start en finish in de Cuidad de Dijkhoff. Hadden we al gezegd dat die Vuelta in NL een eclatant succes is? Nou dan, wat een feest, wat boelveel vrolijke mensen langs het parkoers en wat een Holland Promotie. Er staat ons een ellendige hongerwinter te wachten, met stroomuitval, armoede en mensen die geen geld hebben voor de Elfstedentocht, maar dan in mei - juni beginnen de Schatrijke Spaanse Toeristen te komen. Allemaal naar Utrecht, Den Bosch, Breda en de Dunas de Loonse y Drunense. Complete timetable bij deze NOS-dude, Livestream Vuelta DAARRRR. Ze wandelen NU door een kerk. Adios.