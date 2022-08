Dit is dus precies de hypocrisie welke die hele metoo-discussie zo typeert. Vrouwen vinden dat vrouwenborsten uit de taboesfeer gehaald moeten worden, gaan daartoe eendrachtig op de foto, en als een man dat dan toejuicht, dan heeft-ie een zonde begaan.

Is wat mij betreft hetzelfde als destijds vlak na die Weinstein-ellende, dat tijdens de Oscar-uitreiking al die vrouwen in het zwart verschenen, maar dan wel transparant of met diepe décolleté's, want ze willen wel tegelijkertijd mooi gevonden worden.

Als je uitdaagt, dan krijg je reacties, als je flaneert op de boulevard, dan kijken mannen naar je. Daar doe je het godverdomme allemaal voor, om mooi gevonden te worden, verleidelijk, uitdagend, sexy.

Maar van twee walletjes willen eten, dat gaat niet. Je kunt de spanning tot in het absurde op willen voeren, maar dan moet je niet verwachten dat de mannen daarin geheel mee zullen gaan. Er is een grens aan wat een man kan hebben, een grens aan hoezeer hij zich kan beheersen. Vraag je het onmogelijke, dan raakt hij van slag en kan het spel der erotiek niet meer gespeeld worden.

Wat hadden jullie verwacht dan, dames Linda? Dat je een beetje voor heel Nederland mooi gaat zitten wezen, want dat is toch wat de noodlijdende Linda wil, dat er een run op het tietennummer ontstaat, en dat alle mannen die een begeerlijke blik op die voorpagina werpen wel begeren maar die begeerte helemaal niet laten blijken? Nee, dat is niet wat jullie willen. Jullie willen dat al die mannen wel degelijk hun begeerte, liefst een grote begeerte, laten blijken, maar dan heel miniem, heel braaf, heel slaafs, heel onderdanig. Het is een sadomasochistisch spel dat hier gespeeld wordt, met als doel de totale onderwerping van de man, soumission, submission. De man van nu mag opgewonden raken, graag zelfs, maag hij mag die opwinding slechts op minieme wijze tonen, moet zichtbaar moeite hebben met het zich beheersen, en die innerlijke strijd mag hij zelfs in woord en gebaar tonen, maar het moet een innerlijke strijd blijven, een waaraan hij bijna kapot gaat. Want het is de vrouw die, als hij bijna aan vertwijfeling te gronde gaat, het verlossende woord geeft, het moment kiest waarop hij los mag gaan en tonen waartoe hij in staat is, tonen wat hij meteen al had willen doen maar niet mocht.

Het is payback time. Het is een pervers machtsspel dat nu gespeeld wordt, een spel dat Linda om diverse redenen goed uitkomt.