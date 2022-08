Het is met hittegolven een beetje als met je kleine teen: pas als ze weg zijn, weet je wat je mist. De hittegolf des doods die Nederland dagenlang geteisterd heeft, is niet meer. Tenminste, dat is wat ze willen dat je denkt omdat het vandaag in De Bilt niet warmer wordt dan 25 graden. Maar wanneer is de hittegolf volgens u pas echt voorbij?

A) Als de bekende ON-presentatrice Raisa Blommestijn een grappige tweet en/of manifest over de hittegolf heeft gedeeld

B) Als je niet meer uit je naad zweet na een klein rondje wandelen

C) Als Piet Paulusma het zegt verdomme Piet we missen je RIP

D) Als de mevrouw bij de kassa niet meer 'nou ja pff ja hee' antwoordt als je 'warm hè' zegt

E) Als Leon de Winter in zijn column heeft onthuld welke AGENDA er achter de hittegolf zit

F) Anders, namelijk...

Hete golf