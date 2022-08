Voor de lagere inkomens is een salaris een soort waterbed: alles wat je meer gaat verdienen gaat af van je toeslagencircus, en omgekeerd.

Ik krijg nu bijvoorbeeld 1300 + 650 toeslagen (jaja) =1950 Euro p.m..

Vroeger kreeg ik jarenlang ongeveer 1980 Euro salaris en 0 Euro toeslagen (net op de grens), met andere woorden het maakt allemaal niet. Het is niet eens rendabel om te werken, om eerlijk te zijn.

Wat mij eindelijk over de streep getrokken heeft, want ik had gewoon mijn eer, zeg maar, is dat elke willekeurige buitenlander maximaal profiteert van dit systeem en ik jarenlang met een fulltime baan in feite loop te sappelen, want je hebt ook nog je reiskosten die niet gering zijn, zij het met OV of de auto, makkelijk 80 Euro per week aan reiskosten.

Dus ik zeg nu: vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van.

En ik schaam me niet (meer).

Het kantelpunt was destijds: ik moet (als extra opdracht) eventjes een oude koelkast ophalen bij een adres in Amsterdam. Wordt bewoond door een jongere met een lichte beperking, die gewoon alles gratis krijgt aangeboden, woning, inrichting, begeleiding etc. Blijkt die dame samen te wonen, getrouwd met een andere gehandicapte van zo'n 60 jaar uit Turkije of zo (zelf is ze dus zo'n jaar). Zitten mij vanuit bed met een groot bord versje broodjes en beleg (terwijl ik zelf geen geld of tijd heb voor zoiets aanwijzingen te geven over hoe en wat met die Fukking koelkast, die helemaal onder het vet en water zit.

Die ik dus letterlijk op mijn hoofd over een supersmal steil trappetje 3 verdiepingen naar beneden moet zien te krijgen in mijn eentje.

Kom ik beneden, heb ik ook nog eens een dikke prent op de bedrijfsbus, omdat ik nooit een parkeerkaart heb gekregen na zoveel jaar. Die boete moet ik dus zelf betalen.

Dan moet ik naar de gemeentewerf.

Gaan ze daar weer moeilijk doen over bedrijfsafval etc. en dat het niet kan en mag etc.

Ik was zo tot op het bot gefrustreerd (na jaren opgekropt) dat ik ergens buiten het zicht van sneaky camera's ergens bij een paar bomen die koelkast letterlijk mijn auto uitgeschopt heb.

Ik zit helemaal onder de schrammen, vet en water etc. van die vieze koelkast, een dikke boete van 100 Euro, en wanner ik terugkom zeggen die hsensuele managers ook nog tegen mij: waar was je de hele tijd?

En staat er nog een heleboel werk op mij te wachten (mijn normale werk dus), zonder dat ook maar iemand mij een klein handje helpt.

Laat ik het zo zeggen: dat was voor mij het kantelpunt.

Ik ben altijd van goede wil geweest, nooit ziek, ijverig, pro-actief etc.

Maar vanaf die tijd ben ik er helemaal klaar mee.

Ook heb ik braaf gvd 25 jaar op een woning moeten wachten, omdat er altijd wel iemand meer urgentie heeft natuurlijk.

OK, ik ben niet zielig of zo, maar het is precies gegaan zoals ik het hier beschrijf.