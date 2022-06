Wij leven in een 'prestatiemaatschappij'. Een model dat is over komen waaien uit 'the good old US of A'. Er moest marktwerking binnen het OV komen wat dan zou het goedkoper, beter en meer worden (wet personenvervoer 2000). Het tegenovergestelde is gebeurd. Tevens werden de OV bedrijven geprivatiseerd. Deze hebben nu aandeelhouders en het uitkeren van dividend is de norm geworden. U als klant doet er in zijn geheel niet meer toe. De maximum kwartaalboete wordt gewoon aan de provincie betaald en kan het OV bedrijf gewoon zijn gang gaan. Niet alleen bij de NS maar ook bij de OV busbedrijven staan er diensten open. Waar ik werk 10-15 diensten per dag. Dus niet af en toe een ritje, nee... complete diensten. En dit is nog maar het begin. De komende jaren gaat er veel 'rijdend personeel' met pensioen. Klaag eens niet bij de chauffeur of bij het OV bedrijf maar direct bij de gedeputeerde van Uw provincie. Dit is namelijk de concessieverlener en heeft de nodige 'gereedschappen' om het betreffende OV bedrijf aan te pakken. Of dit gebeurd is de grote vraag want het OV bedrijf waar ik werk is een grote werkgever in de regio. De oplossing is het stoppen van de marktwerking en de privatisering terug draaien. En nee, zoals het 35 jaar geleden ging is ook niet goed. Toen dekte Den Haag klakkeloos de exploitatie-tekorten van deze af. Maar het beleid is nu helemaal naar de andere kant doorgeschoten en veel van onze klanten zijn daar de dupe van. Het zal mijn tijd wel duren. Nog een paar jaartjes en dan kan ik er uitstappen.