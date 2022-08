Er is nog ruimt voor nog meer voetbalgeleuter?

Dat zal best, maar er zijn nog andere sporten in de wereld.

En er zijn zat mensen die helemaal niets met voetbal hebben, laat staan het eindeloze eindeloze eindeloze eindeloze gezwatel erover dat als een soort onkruid over alle zenders woekert, maar die willen wel rugby zien. Of honkbal. Of iets anders met een bal die in een netje of een ringetje moet.

Maar ja, reclamegeld is belangrijker he. Dus we doen wat de meerderheid wil. En meer niet.