Er stoppen elk jaar zo'n 1.000 boeren zonder opvolging. Probleem opgelost zou je denken? Maar dat is niet zo. Het meeste wordt opgekocht met winstoogmerk door andere boeren. Dit terwijl de boeren (gesteund door de banken en overheid) al decennia weet dat het allemaal de spuigaten uitloopt. "Geen boer, geen voer" roepen de wappie-anarchisten dan in koor met gierige boeren. Dan de absurde claim dat de overheid een boerenholocaust willen gaan plegen om huisjes te bouwen voor asielzoekers is dermate idioot dat geen weldenkend mens daar in trapt. Waar ik woon kan je duizenden huizen bouwen maar niemand wil er wonen. Behalve als je hier geboren bent of een rijke westerling bent om te genieten van de natuur. En nee, ook de importplattelandiers uit de randstad willen hier geen stedelijk gebied hebben. Ze zijn verhuist naar het rustige, saaie noorden om weg te wezen. Huizen moeten gebouwd worden in de randstad en dan niet in de lengte maar in de hoogte. Daar is het werk. Daar hebben we immigranten nodig en als we dan toch vluchtelingen opnemen stop ze dan ook maar in de randstad waar ze de meeste kans op een baantje hebben. TL;DR "ik steun de boer" is vertaald naar slim Nederlands "ik haat de overheid en steun blind een zooitje Quote 500 families want ik ben niet blij".