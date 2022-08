Er is overigens een eenvoudige methode om dit soort zaken te voorkomen. Alles wat er voor nodig is is een eenvoudige wetswijziging. Het strafrecht zal dan als volgt worden gewijzigd:

De rechter alsmede de verantwoordelijk behandelaar (reclassering, tbs-kliniek etc) gaan er bij het in vrijheidstelling van veroordeelden mee akkoord dat zij persoonlijk, mocht de betreffende persoon na vrijlating alsnog in de fout gaan en wederom worden veroordeeld, zullen worden veroordeeld tot dezelfde straf welke is opgelegd aan betreffende persoon als gevolg van het besluit tot invrijheidsstelling.

Oftewel, in gewoon Nederlands, laat jij als recher en tbs-behandelaar een verkrachter vrij en gaat deze na de vrijlating wederom in de fout en wordt deze veroordeeld tot 6 jaar cel, dan gaan de rechter en de tbs-behandelaar ook 6 jaar de cel in aangezien zij door hun besluit medeplichtig zijn aan het ontstane misdrijf.

Eens kijken hoeveel rechters en behandelaren dan nog een gokje durven te nemen, ach, baat het niet dan schaadt het mij niet, als ze zelf ook slachtoffer worden van hun besluiten. Want laten we eerlijk zijn, waarom zouden alleen anderen moeten lijden onder de besluiten van deze mensen en zij zelf niet.