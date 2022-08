Gepeupel opgelet: er is weer nieuws van de leider der leiders, Kim Jong-Un. De aardgebonden zoon van de zon en de maan, de gedecoreerde ruiter van de eenhoornbrigade en de wijste aanwijzer der dingen versloeg wederom een vijand en joeg hem het land uit en deze keer was de vijand het coronavirus. De dictator liep de ziekte zelf op en werd ernstig ziek, maar wist het virus als een Aziatische Trump van zich af te schudden. Niet dat hij tijd had om zich daar druk om te maken, want deze gulle alleenheerser had andere dingen aan zijn hoofd. "Hoewel hij ernstig ziek was, kon hij geen moment rusten, omdat hij zo bezorgd was over het volk in deze oorlog tegen de epidemie." Gaven alle wereldleiders maar zoveel om hun onderdanen. De strijd tegen het virus verliep voorspoedig en corona is inmiddels het land uitgewerkt. Ondanks ruim vijf miljoen besmettingen claimde het virus slechts 74 Noord-Koreaanse levens, dus het is volkomen terecht als de lokale staatsmedia dat omschrijft als een "ongekend wonder in de geschiedenis van de wereldgezondheidsgemeenschap". De WHO heeft nog wel zijn twijfels over deze cijfers, maar wat weten zij er nou van. De overschrokken Kim Jong-Un wees Covid zonder betrokkenheid van Hugo de deur en de rest van de wereld is gewoon jaloers.