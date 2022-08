De volstrekt onpartijdige FBI heeft een volstrekt a-politieke inval gedaan in Trumps Mar-a-Lago villa te Florida. Tijdens zijn presidentschap was het zijn buitenhuisje, maar in aanloop naar zijn aanstaande presidentschap geldt het als zijn hoofdwoning. De inval is volgens Amerikaanse media gedaan omdat Trump vertrouwelijke regeringsdocumenten mee had genomen tijdens zijn vertrek uit het Witte Huis. "Volgens het Nationaal Archief heeft hij deze ten onrechte meegenomen. Trump vertraagde maandenlang het teruggeven van de dozen aan het Nationaal Archief en deed dat pas toen er met actie werd gedreigd. Toen medewerkers van het Nationaal Archief Mar-a-Lago deze zomer bezochten, zouden zeker vijftien dozen zijn aangetroffen, waarna justitie werd ingeschakeld." Mogelijk is er ook een verband tussen de inval en het lopende onderzoek naar de grappigste staatsgreep ooit op 6 januari, maar dat is speculatie.

Het Witte Huis meldt dat Biden niet vooraf op de hoogte gesteld was van de inval, en er pas achter kwam toen Trumps onderstaande verklaring op de socials verscheen. Nou, dat hebben we dan maar te geloven hè. Hoe dan ook nu al zin in hoe Biden op deze - toch wel echt ongekende - inval gaat reageren. Er was trouwens zelden eerder een president zo onpopulair als Biden, maar dat is omdat Biden helemaal geen president is, maar een wandelend kadaver wiens lichaam bij elkaar gehouden wordt door communicatie-adviseurs, beleidsadviseurs, adviseurs-adviseurs, ambtenaren en 87.000 nieuwe IRS agenten.

Verklaring Donald Trump

RED BLOODED PATRIOTTEN verzamelen zich rond Mar-a-Lago, steunen hun president

