Rechtszaak van de eeuw tussen de twee groten. Een beetje het Betwist van Tortosa maar dan over de vraag of je op Twitter verantwoordelijk bent voor wat je volgers onder je tweets zetten en dan niet op een stadsplein in Catalonië maar in een saaie Amsterdamse rechtbank met een foto van WimLex op de achtergrond. Want inderdaad, mensen die Wierd op Twitter volgen bedienen zich soms van antisemitische taal richting Grunberg. Maar Wierd zelf doet dat niet, en moedigt daar ook categorisch geenszins toe aan. En ja, het is "smerig en wezenloos grotesk" om Wierd in verband te brengen met antisemitisme. Maar is het ook laster en daarmee strafbaar "gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie"? Dat gaan we dus meemaken - als Wierd z'n aangifte inderdaad doorzet.

Wel vies, niet strafbaar