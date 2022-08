En de kilootjes stapelen zich toch wel op inmiddels...

Van de week met mijn vrouw gebarbecued. Zij is er vaak niet en grijpt dan altijd 'mis'. Dan wordt ze boos: 'Jullie barbecuen altijd als ik er niet ben!'

Maar goed, nu was ze er dus, en we waren maar met zijn tweeën. Dus ik vraag: wat wil je op de barbecue. Zij zegt: 'Doe maar wat'.

Ja nou, ik weet hoe dat gaat, als ik maar wat doe komen er weer bakken commentaar.

Dus ik zeg: we gaan samen naar de supermarkt, dan zoek jij het vlees uit.

Daar aangekomen ziet ze spiesjes met biefstuk liggen. Hup in het mandje. Ze ziet ook vijf braadworsten liggen. Ook in het mandje. Vervolgens grijpt ze naar de kipkluifjes. Ik zeg: we zijn maar met zijn tweeën he. Ga jij dat allemaal opeten?

'Anders hebben we toch veel te weinig vlees?', zegt ze verongelijkt. 'We hebben ook nog stokbrood en salade', hoor ik de vegetariër in mij zeggen.

Nou goed, kipkluifjes blijven achter in het koelvak, onder protest... en wat denk je? Is mevrouw 'vol' na twee braadworsten. Of ik de rest even op wil eten.

Vrouwen...