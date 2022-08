Een gemiddeld huishouden dat ‘op gas stookt’ en ‘benzine rijdt’, verbruikt jaarlijks ongeveer 31.840 kWh aan energie. Zorgwekkend hierbij is dat zo’n 40% van die energie door de auto wordt verbruikt. Als dat gezin elektrisch zou rijden en het hele huis ‘gasloos’ zou zijn, zou dat gezien slechts 11.595 kWh verbruiken. Zo’n ‘gasloos’ huishouden verbruikt inclusief elektrische auto nog minder dan één auto met benzinemotor. Moet ik nog meer zeggen of is het je nu wel duidelijk dat een auto met een verbrandingsmotor in energetisch opzicht een stompzinnig ding is? Ja, ik weet het. Op dit moment kost het bouwen van een elektrische auto nog wel iets meer energie. Maar ga eens rekenen hoeveel energie je bespaart met tien jaar elektrisch rijden. Daarmee kun je heel wat elektrische auto ’s bouwen.

Oh, daarom!

De hoeveelheid energie die het Nederlandse wagenpark (8,5 miljoen auto’s) jaarlijks gebruikt, is gigantisch: 109.650.000.000 kWh. Met die energie kunnen we het hele jaar door, 24 uur per dag, 625.000 elektrische kacheltjes van 2.000 watt laten draaien. Kijk, nu weten we waarom het buiten zo warm is! ?