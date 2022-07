Misschien hadden overheid en woonbedrijven in de jaren tachtig de woningen in Nederland moeten isoleren. Misschien hadden vervoersmiddelen en industrie al eerder fijnstoffilters moeten hebben. Maar nee, calvinistisch regerend Nederland houdt niet van airconditioning en zo in woning, auto of bedrijf. Was dat allemaal wel gebeurd, dan was nu de boodschap geweest: Blijf zo veel mogelijk binnen.

Het is schandalig dat nu de overheid tegen de eigen grenzen aan loopt ineens sluizen opent en gemalen gebruikt. Nu pas.

Een uitgedroogte half verzilte dorre bouw- en bedrijvigheidsvlakte zijn we geworden.

Op Eenvandaag een betoog dat de verwildering van het groen ons moet gaan redden. Waar!?!? Alles wordt volgetrapt met bebouwing.

Te veel bebouwing, monoculturen en woudkap veroorzaken dat regenpatronen naar de knoppen gaan. Dàt geeft droogte en hitte en overstromingen. Dàt brengt diersoorten op de rode lijst en geeft ziektes een kans die ze in een natuurlijke omgeving niet zouden hebben.