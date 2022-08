Onze bestuurders zijn krankzinnig. Wel allemaal met pride door grachten spelenvaren voor inclusiviteit, dat bij wet voor iedere Nederlander al een tijdje is bekrachtigd. Om tegelijkertijd de rode loper uit te rollen voor de geïmporteerde intolerantie, dat juist de wrijving veroorzaakt. Ondertussen rollen we dankzij die nono's van de ene in de andere crisis. Niemand lost iets op. Ze wachten gewoon op de volgende crisis, zodat ze aan alle voorgaande niks meer hoeven te doen.

En als er nu eens daadwerkelijk sprake was van een echte crisis. Neen, Den Haag is zelf naar Brussel gelopen. Op papier zag men namelijk een ambtelijk voorgekookt stikstofprobleem. Gewoon zelluf gedaan? Bizar.

Corona is achteraf een ordinair verdienmodel gebleken. Al die poeha en ja, je kan er kapot aan gaan. Maar dat kan je ook door resistente tbc en nog meer beestjes te herintroduceren.

Die achterlijke persconferenties in Jip en Janneketaal? Alsof iedere Nederlander analfabeet is?! Met plaatjes waar een jaar lang niks over ventilatie stond getekend. Compleet van de pot gerukt, hoe ze tot op de dag van vandaag weigeren de superspreadcentra aan te pakken. Want ach, we gaan wel prikken met vaccin, dat onderhand al lang verlopen is qua effectiviteit. Je moet toch wat, als je nog wat batches over hebt?

En ze denderen maar door met Kaag en Co, die met miljarden smijten alsof het zoete broodjes zijn. Want de bevolking in o.a. Beiroet verdient dat zo enorm. Daar hebben ze tenminste geen koppige boeren, die verzopen onder de subsidie wegen blokkeren. Dus moeten die nu z.s.m. weg.

Niemand komt met een plan om de voedselproductie veilig te stellen. Alsof we beton kunnen vreten. Krijgen we ongetwijfeld weer een voedselcrisis en is wederom Jan met de Pet de dupe. Om over al die lui in Afrika maar te zwijgen. Dus het huidige vluchtelingenprobleem staat in niks van wat ons nog te wachten staat met deze jojo's aan de knoppen. Heeft U al een kapmes onder Uw kussen?

Nog niet zo heel lang geleden was Nederland vol. We hadden 10 miljoen inwoners en daar moest een hoop van weg. Immigratie werd gesponsord, want iedereen vond dat het land te klein was. Nu lopen we tegen de 20 miljoen en er staat geen rem meer op. Zou dit mogelijk ook oorzakelijk kunnen zijn aan de ellende, waar onze bestuurders ons al een tijdje aan het instorten zijn? En ook al zou dit een beetje oorzakelijk zijn; het is taboe om daar over te spreken. Dan ben je acuut een geboren xenofoob, een racist, een gevaarlijke gek volgens al die wereldverbeteraars. En dan krijg je en plein public stempel om je kop; opdat iedereen je herkennen kan als het gevaar dat 24/7 gehaat moet worden.

Het laatste ballonnetje dat ze weer opgeblazen hebben is dat CO2-budget. CO2 zal ook wel stapelen in de lucht of zo en gaan we stikken als we daar niks aan doen. Niemand van die dwazen staat erbij stil dat CO2 geeneens een echt broeikasgas is. Het maakt de aarde wel groen. Dus gaan we geen bomen planten, maar huizen bouwen in de weilanden; waar Nederlanders voorlopig even geen aanspraak op mogen maken.

In Rusland lachen ze zich rot hoe wij hier met ons geweten in de knoop zitten. En ook hier is de heer Rutte zelf direct debet aan. Hij zat samen met de toenmalige coalitie en zo destijds aan tafel met Poetin, om die Russische miljarden naar de Snuifas te brengen. Dezelfde heer Rutte bleek blind in zijn gehele regeerperiode voor de misdaden die in de Donbas werden gepleegd. Maar nu niet meer hoor. Neen, nu sponsoren we zelfs oorlogsmisdaden. Want Pinokkio besloot; deze oorlog is ook onze oorlog. Dus weg met onze grootste handelspartner, weg met de boeren, weg met gas. In dit geweldige land kunnen de inwoners toch wel leven van de zon en de wind joh.

Natuurlijk is het lastig moralistisch goed te kiezen. Maar allemachtig, ze doen er geeneens meer een poging toe. Want Jan Salie pikt het toch wel.