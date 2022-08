Talking heads, sprekende koppen. Een tafel met wat stoelen eromheen, een of twee vragenstellers en elke dag opnieuw talking heads, sprekende koppen die op voor de hand liggende vragen voor de hand liggende antwoorden geven. Soms, heel soms, komt er een scherpe vraag, en heel heel soms komt er een verrassend antwoord, maar door de bank genomen is het steeds maar weer hetzelfde, voorspelbare lauwwarme geleuter in het verlengde van de waan van de dag die reeds vermalen is tot licht verteerbare zouteloze pap. Zelfs de grootste ophef is geen echte ophef maar een echo van eerdere ophef die weer een slap aftreksel was van nog eerdere ophef die ergens het gevolg was van een rimpeling in de vijver van het fatsoen. De werkelijkheid van alledag verknipt tot meningen en commentaren van specialisten, deskundigen, voorlichters, ambtenaren, woordvoerders, polotici, psychologen, psychiaters, artsen, advocaten, wetenschappers, kunstenaars kunstenmakers, potsenmakers, acteurs, actrices, zangers, zangeressen, singer-songwriters, cabaretiers, soldaten, generaals, generaals buiten dienst, gepensioneerde generaals, oorlogshelden, dichters en dichteressen, chansonniers en chansonnières, toneelmakers, aanstellers, slachtoffers, depressievelingen, maniakken, nog meer slachtoffers, daders ook, en dan natuurlijk journalisten, vakjournalisten die zelf al vragen hebben gesteld en daar antwoorden op hebben gekregen, en die soms dikke boeken over hebben volgeschreven over ik weet niet wat, over alles wat elke dag al door iedereen besproken en becommentariëerd wordt.

Steeds maar al die vragen en steeds maar al die antwoorden, die meningen, de ene na de andere, de ene tegenover de andere, allemaal verschillend, allemaal vanuit het eigen perspectief, het eigen specialisme, het eigen belang, de eigen ellende, het eigen vooroordeel, de eigen waarheid. En dan aan het eind van een item steevast de uitsmijter "we blijven het volgen", hetgeen uiteraard nooit gebeurt, want er komt zoveel langs dat niets echt gevolgd kan worden. Het stroomt voorbij, als de drollen in een open riool, en je hoort of ziet er nooit meer iets van.

Talking heads, sprekende koppen, elke dag weer, overal, op alle zenders, op elk uur van de dag. Blablabla. Blablabla.

Lichter van toon? Minder zwaar? Doe eens iets anders, iets vernieuwends. Laat mensen eens uitpraten bijvoorbeeld. Doorbreek de inmiddels compleet vastgeroeste formule van vluchtige vraag en vluchtig antwoord, van gemakkelijk scoren door mee te waaien met de wind van het fatsoen en de deugdzaamheid. Probeer eens om één echt kritische vraag te stellen, of echt mensen met een bijzondere kijk te vinden, of een confrontatie tussen elkaar bevechtende partijen te bewerkstelligen. Ben echt eens wakker.