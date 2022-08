Bijna. Bijna waren we van hem af/moesten we hem missen*. Gordon, toch een beetje het testbeeld van de commerciële zenders, had er bijna zelf een einde aan gemaakt. Niet omdat hij het niet meer zag zitten, maar omdat hij een domme idioot is die zelf dacht te bepalen wanneer zijn diabetes ophoudt en daarom besloot te stoppen met zijn insuline. Pakte niet zo goed uit, waardoor we bijna konden juichen/huilen* vanwege het verlies van de enige presentator die zijn eigen lachband is. Dit zelfdestructieve gedrag is op zich niet verwonderlijk van de man die is afgekickt van drank en drugs, behalve op de momenten dat hij heel veel drank en drugs gebruikt. De echte verrassing is dat hij tot nu toe überhaupt de zelfdiscipline had om regelmatig insuline te spuiten. Maar goed, we waren hem dus bijna kwijt. Bijna waren de roddelbladen de helft van hun inhoud verloren, bijna zat de vvd zonder congresact, bijna waren de moderne Taghi-opvolgers driekwart van hun omzet kwijt en bijna konden we een nationale feestdag/rouwdag* afkondigen. Bijna, maar helaas/gelukkig* nog niet helemaal.

*doorstrepen wat niet van toepassing is voor een artikel naar eigen smaak

Heerlijke fitboy is het ook