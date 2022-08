Het wordt weer druk druk druk in rolkofferhel 020. Afbeelding aanmuizen en openen in nieuw tabblad voor de leesbare lijst adressen waar het binnenkort gaat stinken naar wiet, hashiesh, oud bier, wafels, pies en voorbindlullen. Kan Femke Halsema RECENTELIJK tegen NRC Handelsblad zeggen dat ze de Stad van (puin)hoop gaat redden van De Ondergang, ondertussen worden er in de Stopera AirBnB-vergunningen verleend alsof het niets is. Ja maar GeenStijl, is het dan zo erg, die paar bautenlanders die je schitterende stad bezoeken? Jazeker, zo erg is het. Klik maar op Marnixkade 79.

Ook een soort van Pride