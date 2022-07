Om gelijk met de deur in huis te vallen, het antwoord op bovenstaande vraag is Ja en Nee. Of is het toch “Ja” en “Ja”?

Dat het kabinet steeds meer sturing noodzakelijk acht om de politieke agenda er door te drukken is duidelijk. Of het nu de Groene transitie is, het plots niet afhankelijk willen zijn van Russische energiebronnen , massa-immigratie, of landjepik doen bij de boeren, het moet en zal gebeuren. Dat de overgrote meerderheid van de kiezers hier niet achter staat, doet er blijkbaar niet toe. Er wordt gewoon meer en meer voor dwang gekozen, waarmee Nederland steeds verder weggeraakt van de klassiek liberale waarden en stukje bij beetje opschuift richting het Chinese model van controle, sturing en dwang.

Zelfs de VVD heeft nu in haar program staan dat het kapitalisme niet meer van deze tijd is en dat een sterkere overheid een gewenste ontwikkeling is. Daarmee is de VVD noch rechts, noch klassiek liberaal en het is een teken aan de wand. Het heeft er steeds meer de schijn van dat de politici van VVD, CDA, D66, CU, PvdA, en GroenLinks één pot nat zijn. Daarmee zijn het eigenlijk geen politici meer, maar regenten. Het lijkt er inderdaad steeds meer op dat politieke partijen alleen maar een platform zijn voor deze club regenten en dat zij er alles aan doen om hun agenda uit te voeren.

Dat was dus de “Ja”, de regenten hebben naar het Chinese model gekeken. Maar als we naar onderstaande grafiek kijken, dan lijken deze regenten totaal blind te zijn voor wat er in China gebeurt. Juist omdat de net-zero doelen van Franske en Jetten 5 biljoen euro per jaar aan investeringen vergen, zou men verwachten dat de effectiviteit van de plannen scherp in de gaten zouden worden gehouden, maar het antwoord is dus “Nee”.

Terwijl de EU op 3 miljard ton Co2 emissie zit, ramt China even 18 miljard de lucht in. En die 18 miljard ton lijkt alleen nog maar toe te nemen. De Chinezen zeggen de 2050 agenda te onderschrijven, maar als zo vaak is wat de Chinezen zeggen en doen twee heel verschillende dingen. Dadelijk hebben de EU landen biljoenen uitgegeven om de Co2 naar nul te brengen en de Chinezen niet. Daarmee zal de Chinese exportsector een enorm kostenvoordeel krijgen, waardoor vele bedrijven in de EU (en het Westen) het moeilijk zullen krijgen of wellicht zelfs niet zullen overleven. Dit verklaart gelijk waarom de Chinezen zeggen de net-zero agenda te steunen. Die Xi die lacht zich werkelijk krom.

Alleen al om de EU bedrijven te beschermen tegen dit oneerlijke concurrentievoordeel, zou de markt dichtgegooid moeten worden. De EU heeft al dergelijke plannen; de zogeheten Carbon Border Adjustement Mechanism. Een logische zet, maar hoe dit in de werkelijkheid moet worden uitgevoerd, is een relevante vraag. Hoe meet de EU de carbon foorprint van een product of service? En de data die het daarvoor nodig heeft, moet China die aandragen? Zo ja, dan kunnen we net zo goed de grenzen wijd open zetten want Chinese data is net zo betrouwbaar als een Chinese tosti-ijzer.

Maar wellicht is deze zorg eigenlijk geen probleem gezien de ontwikkelingen omtrent Oekraïne. Rusland is nu een no-go zone voor Westerse bedrijven en het omgekeerde geldt voor Russische bedrijven. Gezien Rusland nu onder de vleugels van China zit, ligt het in de lijn der verwachting dat eenzelfde beweging op gang zal komen met betrekking tot China. Het geopolitieke beeld zal dan niet alleen in twee kampen uiteenvallen (China versus Westen), maar dus ook economisch. Dus waar sinds Nixon en Kissinger juist de economische toenadering tot politieke toenadering leidde, zal nu de politieke verwijdering leiden tot een economische schifting. Die Carbon Border Adjustment Mechanism zou dus best het startschot kunnen zijn van de ontvlechting tussen China en de EU (en een manier om de VS onder druk te zetten dezelfde agenda te volgen). De trend naar onshoring (reshoring) van strategische industrieën, past perfect in dit plaatje. Dus wellicht is de “Nee” toch een “Ja”…

Maar het kill the boer beleid van onze overheid past dan weer geheel niet in dit plaatje; voedsel wordt (nog meer) een ultrastrategische sector. Het zou dus logisch zijn om het beleid van de boeren om zeep te helpen met 180 graden te draaien! Hetzelfde kan dan gezegd worden van de net-zero agenda, want als China er zich niet aan houdt, wat kan de EU dan nog beteken in het voorkomen van nog snellere opwarming van de aarde? Het zou interessant zijn om te zien of onze regenten deze 180 graden draai zullen maken. Mocht dit niet het geval zijn, dan hanteren zij dus een andere agenda dan zij zeggen…

Zo bekeken, hebben onze regenten zeker wel goed gekeken naar China. Maar gezien de eventuele verborgen agenda en de consequenties voor ons burgers, is het maar de vraag of we daar geheel blij mee moeten zijn.