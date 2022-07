Het is puur mensenhandel.

En als het jouw handel is, zeg je natuurlijk: “hoe meer hoe beter”.

Mensen in die branche zijn mede verantwoordelijk voor de ellende die nu al jaren aan de gang is, maar ze vreten ervan en zijn er zelf van overtuigd dat ze fantastisch werk doen.

De opvang van vluchtelingen is wat mij betreft vanzelfsprekend, maar wel tijdelijk.

De geregisseerde import van mensen echter is puur mensenhandel.

Het is zo erg dat mensen sterven tijdens het transport.

Met valse hoop komen mensen naar het beloofde land, waarvan ze vooral hebben onthouden dat er gratis geld klaarligt.

Dat het leven er duur is en er keihard gewerkt moet wordt ze niet verteld.

Wat wel wordt verteld is dat ze bij aankomst kunnen procederen, net zo lang tot ze hun zin krijgen.

Kindjes maken werkt in je voordeel…

Terug naar het probleem.

Je hebt een voetbalclub, met 2 velden.

Als je allemaal leuk wilt voetballen is er ruimte voor 120 leden, iedereen blij.

Dan kan de gemeente wel zeggen dat je moet groeien naar 200 leden, maar je hebt nog steeds slechts 2 velden.

“We hebben de ruimte niet” roept het bestuur vd club, “bovendien wil 75% vd de huidige leden helemaal niet meer leden”

Niks mee te maken zegt de gemeente, we verplichten jouw 200 leden!

“Desnoods schoppen we die boer naast jullie van z’n grond”

Het is van de overheid een schandalige leugen als ze ons willen verkopen dat groei van de bevolking nodig is.

Nodig om economische groei te realiseren en “onze pensioenen” veilig te stellen.

Voorlopig zijn er geen cijfers die kunnen aantonen dat de welvaart stijgt door het binnenhalen van mensen die jaren in een uitkering hangen en die vooral de eerste jatten bergen geld hebben gekost.

Ja oké, de medewerker van de COA’s verdienen daar hun boterham aan…da’s ook economie dhûh!

Maar goed, COA zegt het zelf, maar met de verkeerde oplossing.

Het is teveel, te groot, onwenselijk, maar Dwang beste COA, Dwang gaat het alleen nog maar erger maken.

Het draagvlak wordt minder en de overheid wakkert vreemdelingen haat aan.