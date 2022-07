:

We hebben het er wel eens eerder over gehad. Niets zo tot op het bot racistisch als progressief links. Afrikanen, Aziaten, moslims, ze kunnen allen geen geschiedenis of cultuur hebben zonder de context van blanke westerlingen. Vandaar ook die preoccupatie met kolonialisme. Die domme, domme negertjes (excuus, ik quote het innerlijke leven van de deugmens) hebben het moeilijk en dat kan louter en alleen door Europeanen en Amerikanen komen. Ze kunnen namelijk niks, zo is de gedachte.

Ook als ze hier komen worden ze als lege hulzen gezien waar je een partijprogramma van gl, PvdA, 66 in stopt en mirakel! Daar is een weldenkend progressief mens geboren!

Nee dus. Ze hebben zelf ook een lange geschiedenis, een cultuur en dus ideeen over goed en fout, een religie een geschiedenis. Ze vinden wat van ons en elkaar en dat kan dus heel erg botsen en dat is wat je hier weer ziet.