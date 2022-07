De Volkskrantlezer is een eenvoudig mens. Hij houdt van vliegreizen (niet voor niets staan er altijd heel erg veel advertenties voor vliegvakanties in de Volkskrant), maar hij houdt er niet van als er advertenties voor vliegreizen in de Volkskrant staan. Daarom staan er ook altijd brieven van Volkskrantlezers over alle vliegreizen in de Volkskrant in de Volkskrant. Ook vandaag is het weer raak. Albert Bürger te Driebergen heeft een email ontvangen van de Volkskrant Shop over stedentrips vanaf 138 euro. Nou vinden wij alleen stedentrips vanaf 139 euro, maar een Volkskrantlezende kniesoor die op die ene euro let. 139 euro, inclusief overnachting en terugvlucht, dat is toch geen geld? Potverdikkie mooie aanbieding zeg. Wij zijn even schuldgevoelvrij aan het boeken. U leest onze boze ingezonden brief over de rijen op Schiphol wel weer in de Volkskrant.

De keuze = reuze