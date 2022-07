:

Het grote probleem is dat morele oordelen worden verward met vaststellingen van feiten. Een goed idee is goed binnen een bepaald moreel kader, maar hoeft niet goed te zijn binnen een ander kader. Hetzelfde geldt voor een slecht idee. Als je het morele kader niet kunt herkennen is het vele malen moeilijker om voor jezelf te bepalen of een idee dat aan jou gepresenteerd wordt een goed dan wel een slecht idee is. Als de moraal 'floating' is, als verschillende morele systemen door elkaar heen gaan lopen, dan krijg je Babylonische spraakverwarring, dan weet niemand meer wat het kader is en verdwijnen de kaders, of worden ze op z'n minst vaag en ongrijpbaar.

Op het gevaar af al te zeer in herhaling te vallen hier nog een keer de link naar een uitspraak van Bertrand Russell. Wat hij als intellectuele discipline ziet dreigen wij te verliezen, namelijk het onderscheid willen blijven zien tussen feit en moreel oordeel, tussen wat is en wat zou moeten zijn. Wij houden ons meer en meer bezig met wat zou moeten zijn, maar zijn vergeten vanuit welke kaders wij tot onze morele oordelen zijn gekomen. De Woke-ideologie bijvoorbeeld wordt simpelweg als gezond verstand ervaren, als "dat moet je toch gewoon willen?".

www.youtube.com/watch?v=ihaB8AFOhZo

"When you are studying any matter, or considering any philosophy, ask yourself only: what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted, either by what you wish to believe, or by what you think could have beneficial social effects if it were to believed. But look only and solely at: what are the facts?"

Weinig journalisten die dit op kunnen brengen vandaag de dag. Vooral het tweede is verleidelijk: een geloof, een overtuiging pushen omdat je denkt dat de wereld eraar beter van wordt als iedereen zo gaat denken.