Beste redactie,

Ik ben werkzaam in de sector rondom de asielketen en hoor daardoor weleens iets. Er is mij nu meerdere keren ter ore gekomen dat er de laatste tijd een beweging op gang komt van bekende “veiligelanders” die misbruik maken van de situatie in Oekraïne, om zo mogelijk aanspraak te kunnen maken

op een status in Nederland. Wat gebeurt er?

Oekraïne is een bekende aanvoerroute van asielzoekers die een beter bestaan zoeken in West-Europa. In Oekraïne is het documenteren van migranten erg slecht geregeld en daarnaast speelt er natuurlijk een corruptieprobleem. Om die reden is het relatief makkelijk om Oekraïne in te komen en door te reizen naar bijvoorbeeld Polen of Roemenië en ook weer verder naar het westen.

Aan het begin van de invasie was op diverse reportages van de MSM al te zien dat er, aan de Poolse grens, tussen alle Oekraïense vrouwen en kinderen ook diverse Afrikaanse mannen in de rij stonden. Uiteraard hierover in de reportages van de NOS geen kritisch woord. Deze mannen werden door NOS geïnterviewd en simpelweg als “studenten uit Zambia” weggezet. Maar de vraag: wat doen deze mannen hier en hebben ze überhaupt een verblijfsstatus in Oekraïne werd uiteraard niet gesteld.

Nu heb ik van meerdere mensen begrepen dat er inmiddels diverse casussen bekend zijn van Afrikaanse mannen (o.a. Uit Nigeria, waarvan binnen de keten bekend is dat er veel kansarme migranten vandaan komen met twijfelachtige achtergronden. Hier komt de weinig complimenteuze term “Liegeriaan” ook vandaan) die zich in Nederland bij de COA melden met het verhaal dat ze een baan/studie/toekomst in Oekraïne hadden en dat ze noodgedwongen op de vlucht zijn geslagen voor de oorlog.

Documentatie e.d. hebben ze niet want ‘dat hebben ze daar achter moeten laten’. En u raadt het al: dit is niet te controleren want 1. In Oekraïne was het voor de invasie al een zooitje en 2. Daar heeft men nu andere dingen aan het hoofd. Ik heb zelfs begrepen dat deze groep net als de Oekraïners een voorrangspositie krijgt mbt het verkrijgen van woonruimte, werk en mogelijk een status. Dit laatste is overigens een gerucht waarvan ik echt hoop dat dit niet waar is.

Goed, tot zover. Ik hoop dat ik jullie hiermee attent heb kunnen maken op een situatie die maar mijn mening schrijnend is en ten koste van gaat mensen die écht zijn gevlucht.

Groeten!

[NAW bij redactie bekend]

Naschrift redactie GS: Sorry

Bovenstaand relaas zat dus half april al in de stijlloze mailbox. Omdat het over vluchtelingen en Oekraïne gaat (tweemaal gevoelig onderwerp), knipplakten we dit niet ongezien naar de front page, hoewel de tekst onmiddellijk geloofwaardig op ons over kwam, want we hadden ook al een topic over de Slowakije-Uitwijk. Bij Officiële Instanties kregen we echter de Loden Deur Behandeling, en toen bleef de mail dus liggen. Nu is het hoogzomer en likt iedereen komkommers uit gasgestookte kassen om te proeven hoe heet ze zijn, en komt het hele verhaal alsnog aan het licht hoe zo veel """Oekraïense vluchtelingen""" allemaal vanalles spreken qua talen, maar geen Oekraiees en moet de vvd oftewel de IND weer putten vol verzopen kalveren dempen inzake voorrangsregels voor fopvluchtelingen. Hadden we maar naar onze onderbuik geluisterd en ook zonder COA-respons die hele mail integraal online gegooid in april. Wat is 'sorry' in het Kievs?