Ach ja, politiek. Een lastig onderwerp tgenwoordig.

Ik zie het maar zo:

Al 12 jaar hebben we één groep mensen aan het roer. Zij hebben, heel slim, vooral aan beeldvorming gewerkt. Dit deden ze door vrijwel alle media 'over te nemen' (kort door de bocht).

Het beeld is als volgt.

'U kunt het best op ons stemmen want er is geen goed alternatief. Stemt u niet op ons? Dan is uw stem verloren.

Tegenover onze hechte groep staan tientallen kleine splinterpartijtjes die niet samen door één deur kunnen. De andere partijen zijn one-issue partijen en hebben geen alternatieven voor andere uitdagingen. Een stem op een splinterpartij kan resulteren in een grote groep ongeorganiseerde mensen die geen ervaring hebben in de politiek.

Kortom, stemmen op een andere partij dan de onze is zinloos.'

Resultaat van deze boodschap?

Steeds minder mensen stemmen en diegene die nog wél stemt, stemt op de gevestigde orde. Luister maar eens om je heen en je hoort dit overal; 'stemmen heeft toch geen zin' en 'ik stem maar op de XXX, want YYY gaat het toch niet redden'.

Zolang deze groep de media beheerst, sta je machteloos.

Geen prettige gedachte maar let maar op, zodra we richting verkiezingen gaan, zal deze boodschap in vele vormen, ook op internet, weer veelvuldig worden rondgebazuind.