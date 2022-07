In Antwerpen is een enorme lading vaccin tegen vroeg naar huis gaan onderschept en dat is langs meerdere wegen verdrietigmakend. De vorige keer dat er een zooi voor Nederland bestemde coke werd onderschept in Antwerpen rolden de koppen door de straten. Feestvierders als [willekeurige naam kiezen] Cornelis Willem verdrietig. Tussenpersonen verdrietig. Dealers verdrietig. vvd'ers verdrietig. Mensen die in Amsterdam en Rotterdam wonen verdrietig, want daar worden er straks weer een paar overhoop geschoten. Er zit namelijk ergens iemand, hier, in de cel, in Paraguay of in Colombia, die het niet zo grappig vindt dat er 5.170 kilo neusbier foetsie is. Want: "De drugs hadden een geschatte straatwaarde van ruim 250 miljoen euro." De laatste keer dat wij 250 miljoen euro kwijtraakten waren we op z'n zachtst gezegd ook niet zo blij. Tuurlijk je moet door, maar daar hebben we wel een paar dagen wakker van gelegen. Enfin, de moordenbingo. Hoeveel Zakaria's worden er binnen nu en twee maanden in een permanente zomerslaap gebracht?