Deze overheid geeft vergunningen af om niet afbreekbare stoffen te lozen in bijvoorbeeld de Schelde en staat het gewoon toe; dat burgers rondom Tata de kanker kunnen krijgen. Zal wel een ambtelijke beslissing zijn geweest.

Dus moet men maar stoppen met roken en vlees eten. Fossiel moet eruit, want we kunnen de aardkloot namelijk nog verder verkloten met kobalt- en lithiummining door goedkope kindertjes, als die nog niet ontvoerd zijn. Binnenkort weer vaccinatiecampagne met vaccin dat niks niet meer effectief is tegen al die varianten. Maar gelukkig hebben we handelsakkoord met Canada. Kunnen daar al onze boeren naartoe en importeren we ons vreten wel i.p.v. de oh zo broodnodige kleinere kringloop in te voeren.

Dat mocht van de EU niet op de Waddeneilanden, dus hebben ze daar ook opeens stikstofprobleem. Je mag verdomme geeneens meer voor je eigen vreten zorgen van die dwazen? En al die jaknikkers in Den Haag buigen als rietjes.

Het ligt er onderhand niet meer te missen dik bovenop; onze huidige overheid is daadwerkelijk knettergek of dermate doortrapt dat je daar geeneens aan wil denken. Ik hou het maar op knettergek. Opsluiten is ook al geen oplossing meer, want zelfs in de EBI kunnen ze dan nog doorgaan met de boel danig en goed te verzieken.