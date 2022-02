Schokkend nieuws uit IJmuiden vandaag. Daar blijken de milieubewuste gezondheidfreaks van Tata Steel het niet zo nauw te nemen met de milieuregels. Nu hoor wij u denken: dat weten we toch al lang? En dat klopt, want de staalrakkers onder de rook van hun eigen schoorstenen waren al in het nieuws vanwege het slopen van kinderhersentjes in de regio, maar dit is nieuw. Want waarom alleen de lucht vervuilen als er ook nog een hele zee in de buurt ligt om te kapotslopen? Door er bijvoorbeeld duizenden kilo's gemorste steenkool en ijzererts in te dumpen, die volgens de regels netjes opgeruimd moeten worden, maar dat is zo'n gedoe. Het is natuurlijk veel makkelijker om de kapitein een paar honderd dollar cash toe te stoppen en dan vaart het probleem zo de haven uit. "In plaats van de boel zelf schoonmaken, wordt er uit een kluis in de haven contant geld gehaald. Met de kapitein van het schip wordt de zaak afgetikt. Lukt altijd." Eenmaal in open water vegen die omgekochte zeevaarders die zooi direct overboord. "Soms wachten ze niet eens tot ze op zee zijn, en vegen ze al tussen de pieren alles wat op de dekken en luiken van het schip ligt, zo het water in." Wij zijn even bijkomen van de schrik. Dat zo'n klimaatkanjer als Tata Steel lak blijkt te hebben aan de milieuregels vermorzelt ons complete wereldbeeld. Zometeen ontdekken we nog dat de dierenvrienden van PETA hondjes vergassen en chocokoning Tony kinderarbeid faciliteert...