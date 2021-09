De duurbetaalde lobbyisten van Tata Steel zaten blijkbaar te slapen, want er is per ongeluk een rapport uitgekomen over de negatieve gevolgen van die viesheid brakende smeerbeer van een fabriek in IJmuiden waarin Tata Steel zowaar bij naam wordt genoemd. Het staat er echt op pagina 11 (pdf): "De emissies van het Tata Steel-terrein hebben effect op de leefomgeving." Het RIVM concludeert dat in neergedaald stof rondom het terrein van Tata Steel te veel gevaarlijke stoffen zitten die buitenspelende kinderen vervolgens binnenkrijgen via hun handen en mond. "De blootstelling aan de hoeveelheden lood en PAK in neergedaald stof is ongewenst voor de gezondheid van kinderen", zo luidt de conclusie. Langdurige blootstelling kan zelfs het IQ van kinderen tot twaalf jaar negatief beïnvloeden. Duidelijke taal dat zelfs 'naar eer en geweten' niet meer valt goed te praten. Critici zien hun kans en zetten al vraagtekens bij de toekomst van de staalreus in de IJmond. Leuk geprobeerd, maar gezien de werkgelegenheid en economische impact van de industriële gigant zal het rapport waarschijnlijk alleen resulteren in een vermanend vingertje en mogelijk een welgemeend foei. Want als die kinderen nou eens leren dat ze hun handen wassen na het buitenspelen, hoeft de economie hier niet onder te lijden.