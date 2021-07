Geen onschuldig Wob-verzoekje van het Noordhollandsch Dagblad uit Noord-Holland over longkanker in Beverwijk en omstreken. "In sommige centrumwijken piekt longkanker meer dan 50 procent boven het landelijk gemiddelde. Jaarlijks krijgen 35 Beverwijkers de ziekte, en dat is op de 40.000 Beverwijkers zeven patiënten meer dan normaal voor een gemeente van deze omvang. Opvallend is dat meer vrouwen dan mannen de ziekte oplopen. Dit is uniek voor Beverwijk. Vrijwel overal is longkanker een typische mannenziekte." Goh. Hoe zou dat nou komen. Wij weten niet of de GGD Kennemerland Jon Stewart heeft gebeld voor de uitleg, maar het is zeg maar best wel een behoorlijk beetje aannemelijk dat dit te maken heeft met die teringgrote Tata Steel fabriek die de hele dag vuil in de lucht staat te pompen. Maar wat doet de GGD-directeur? Die vraagt 'naar eer en geweten' om een rapport over de situatie aan te passen en overal de naam 'Tata' te verwijderen. Joe.

Raar gebruik van artikel 11 lid 1 ook. Dit is geen beraad, dit is een order

'It's called the Tata Steel sickness for a reason'