Hee kijk ughe ughe daar heb je Rowdy-MichielMaurits en zijn ughe ughe dikke vette vriendin Sjanita! Rowdy-MichielMaurits is barista ughe ughe in een café waar iedereen alleen maar Bols Zeer Oude Genever drinkt - hij is echt de meest overbodige barista van de planeet. Door corona en de ughe ughe sluiting van zijn café is Rowdy-MichielMaurits op dit moment werkzaam als professioneel inademer bij de hoogovens in ughe ughe IJmuiden. Hij ughe ughe loopt de hele dag heen en weer om de lucht in te ademen. Aan het einde van de werkdag moet hij zich melden op de medische ughe ughe post om zijn longen te laten doormeten. "Ik ben de parkiet in de kolenmijn", zegt hij op ughe ughe verjaardagen.

Rowdy-MichielMaurits heeft na een ughe ughe dienstverband van ughe ughe twee weken al onoverkomelijke longproblemen. Hij heeft nog maar een paar ughe ughe maanden te leven. Zo niet de 24-jarige Sjanita. Een decennium geleden deed ze als onschuldig jong zangvogeltje met veel dromen ughe ughe mee met The Voice Kids. Haar coach ughe ughe zat de hele tijd aan haar reet. Maar misschien ook wel niet. Door de vervelende ervaringen bij The Voice ughe ughe verhuisde ze naar Tonga. Door omstandigheden is ze momenteel weer terug in ughe ughe Nederland.

Voor ughe ughe Rowdy-MichielMaurits is ughe ughe de vrijdag zijn favoriete dag in de ughe ughe week. Dan loopt hij namelijk ughe ughe met Sjanita over het strand, frisse lucht naar binnen te hijsen. Toen Rowdy-MichielMaurits een jaar of 17 was reisde ughe ughe hij de wereld rond op een schoener. Daar ughe ughe komt ook die tekst van The Highwaymen vandaan: "I sailed a schooner 'round the horn to Mexico." Kris Kristofferson is wel ughe ughe de slechtste van The Highwaymen. Iets beter: Willie ughe ughe Nelson. Nog iets beter: Johnny Cash. De beste van de Highwaymen: Waylon Jennings.

Even ingezoomd op Rowdy-MichielMaurits en ughe ughe Sjanita. Rowdy-MichielMaurits ughe ughe draagt een ughe ughe bril. Vroeger had hij nooit een bril nodig, tot hij begon aan À la recherche du temps perdu van Proust. Hij kreeg ughe ughe pijn aan zijn ogen van al die lange zinnen. Nou, en toen was het raak ughe ughe natuurlijk. Enfin, tot de volgende ughe ughe keer Rowdy-MichielMaurits en Sjanita. Succes met overleven na het inademen van de frisse lucht!