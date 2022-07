20 jaar geleden had je aan de UvA een professor die de CCP verafgoodde (Leo Douw) en openlijk een diepe haat voor Japan voelde. Kon het goed vinden met een Filipijnse professor, Nathan Quimpo, die uit Manilla was verjaagd omdat hij de gewelddadige communistische revolutie nastreefde. Hij probeerde nog een studiereis naar Noord-Korea op te zetten. We konden zo ontzettend veel leren aldaar...

Daarnaast liep daar destijds Karel van Wolferen rond, en Kees van der Pijl, vandaag prominente complotdenkers. En je had Henk Houweling, professor internationale betrekkingen, die in Dnjepropetrovsk had gewerkt en toen al zei dat Oekraine nog minder 1 land is dan La Belgique. 'Daar komt vroeg of laat gedonder'. Och die goede oude tijd!