Een agent schoot op het hoofd van een zestienjarige puber. Hier ging het vierde kabinet Rutte door het oog van de naald. Het kogelgat vormde het oog. De naald is de deurstijl inclusief rolbeugel die de kogel tot stilstand bracht. Een nekschot had Johan Remkes nooit gelijmd. Ondanks t echnische oplossingen, kiezen ze voor geweld, gedwongen onteigeningen en beroepsverboden.

Die jonge boer was zo volwassen om een stukje later zich door andere agenten te laten aanhouden. De nuchtere Fries was al niet meer in paniek. Met zo'n trekker kon hij rustig om of door een politieafzetting rijden, hij deed het niet. Hij was hier de volwassene. Jouke ziet zijn ouders de hele week hard werken, en wil dat ook. Hij kiest niet de makkelijke weg, hij gaat de uitdaging aan.

Hij ging de cel in, en de politie loog in de media dat hij op de agenten zou hebben ingereden. Gerenommeerde media namen dat als lemmingen trouw over. Een boete over nepnieuws kan ook die kant op. Gelukkig waren er uit meerdere cameraposities messcherpe beelden, anders was Jouke daarvoor veroordeeld. Zestien jaar is oud genoeg omdat via het volwassenenstrafrecht te doen.

Je ziet dat Jouke de tweede trekker is die ruim om de agenten heenrijdt. Hij rijdt nog net niet recht over de rotonde heen. De agenten rennen naar de trekker, ze stonden daar nog niet. Het OM verdenkt Jouke nergens meer van. Ze vinden het nog te vroeg om iets te zeggen over de zieke politieagent, dat is aan de rijksrecherche. Als Jouke niet fout zit, kan die agent moeilijk goed zitten.

Het is verwonderlijk hoeveel politie beschikbaar is om onze boeren aandacht te geven. We hebben in Nederland regio's waar 1 op de 8 jongeren het risico loopt drugscrimineel te worden. We vervallen in een Narcostaat met nieuwe 162.000 drugsdealers, maar we hebben blijkbaar nog politie over om ook de landbouw te slopen. We hebben straks wel pillen, maar geen vreten.

Het is bizar hoe snel agenten hun wapens trekken bij boeren. Zie in dit filmpje een mannelijke agent door een vrouwelijke collega wordt verleid om zijn wapen terug in het holster te doen. De betrokken trekkers staan stil. Ter contrast publiceerde de politie een filmpje hoe een crimineel een stopteken negeert en vlak langs een agent scheurt. Geen reactie, geen schot en geen consequenties.

We kennen ook allemaal het filmpje uit Veenendaal. Waar een verwarde, gedrogeerde man inreed op agenten, omstanders, auto's en terrassen. Ook daar werd niet geschoten. Mijn inziens onterecht. Je kan wel proberen alles op te lossen zonder geweld, maar daarmee gedoog je langdurig geweld van psychiatrische patiënten, wat ook levensgevaarlijk is. Waarom mogen gekken meer dan boeren?

Er ligt zelfs jurisprudentie hoe een agent die schoot op een auto die recht op hem inreed, werd veroordeeld, want hij kon wegspringen. Een dubbele gerechtelijke dwaling: Elke auto is een wapen, dus noodweer. Daarbovenop mag een agent aanhoudingsvuur gebruiken, zo mogen soms schieten om de verdachte tot stilstand te brengen. Waarom mogen criminelen meer dan boeren?

Ondermijning is zichtbaar in het meten met twee maten. Criminelen met dure advocaten worden ontzien, burgers & boeren krijgen sneller meer politiegeweld te verduren. Een crimineel die met een vluchtauto op motoragenten inreed, ontspringt de dans, omdat niet zeker is dat hij de agenten ook echt dood wilde. Een andere agent in een vergelijkbare zaak werd pas in hoger beroep vrijgesproken.

De boerenprotesten verspreiden zich nu naar Duitsland, Italië en België. Ze komen in opstand tegen hoge brandstofprijzen, dure kunstmest en verkeerd uitgelegde overheidsregels. Artikel 2 van de gehate habitatrichtlijn: “waarbij rekening wordt gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden.” Rutte is selectief aan het lezen.

De prijs van kunstmest heeft een directe relatie met de brandstofprijs. Om kunstmest te maken, kan je aardgas opstoken met ander aardgas, bij elkaar kost dit een kwart van ons aardgas. Een derde van dit aardgas wordt verbrand, twee derde wordt ontleed om samen met stikstof uit de lucht te reageren tot ammoniak. Groningse bevingen of betalingen aan Poetin zijn geen probleem.

Er is een tekort aan aardgas, er is een sterk dalend overschot aan ammoniak, en toch hebben we fabrieken die van aardgas ammoniak maken voor chemische kunstmest. Het is tijd voor kringlooplandbouw, waar we met een goedkope stikstofkraker ammoniak uit mest halen voor 100% biologische kunstmest. Minder Russisch gas, minder stikstof en minder koolstofdioxide.

Wat er nu aan het gebeuren is, is dat Europa haar landbouw gaat slopen, en dan voedsel gaat opkopen uit andere continenten. Dan roven we niet alleen grondstoffen uit ontwikkelingslanden, maar ook hun dagelijks brood. Dat geeft weer extra honger, corruptie, instabiliteit, onrust, oorlog en vluchtelingen. We moeten niet het voedselaanbod afbreken voordat de vraag naar voedsel gedaald is.

Jouke was de eerste, zeker niet de laatste.