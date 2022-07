Door het suïcidaal en waardeloos energie- en militair beleid van Merkel mogen we straks blij zijn als Poetin het op Oost-Oekraïne houdt. We gaan dan het vredesverdrag met een glimlach tekenen bij een koude winter. Die domme domme idioten die denken dat je even de industrie kunt stilleggen deze winter om gas te besparen zonder desastreuze gevolgen voor de economie die gaan niet alleen van een koude kermis thuis komen.

Nee dan de VS waar Trump energie-onafhankelijkheid hoog op de agenda had staan en daar beleid op heeft afgesteld. We kopen hun LNG nu massaal in tegen de hoofdprijs. Pariteit van de euro/dollar komt volgende week al. Onze EU-economie is fucked en wordt nu alleen met massaal geprint geld uit Frankfurt in leven gehouden waardoor de euro alleen maar verder en verder gaat wegzakken. Toch jammer voor het Nederlands spaargeld en pensioengeld. Door blijvende torenhoge inflatie (want we kunnen rente niet omhoog doen in tegenstelling tot de VS) worden die potjes elk jaar in koopkracht een stuk minder waard.

En oh ja. We hebben potverdikkieme niet eens iets van een leger in de EU. Ook daar compleet afhankelijk van de VS en de UK. Landen die we het liefst elke dag belachelijk maken want ach wat zijn ze simpel. Dat NIMBY/geen vuile handen maken-beleid van de EU gaat in minder dan 15 jaar een groot deel van onze welvaart vernietigen. En we mogen blij zijn als het daar bij blijft.

Stuur een brief naar Groningers. Zeg mea culpa en dat we in een oorlog zitten en draai die verdomde gaskraan open. Elke dag die we wachten is een verspilde dag. Ga kerncentrales bouwen. Stuur brieven over mest, stikstof, CO2 ongeopend terug naar die malloten in Brussel. Sluit de grenzen voor asielzoekers. Stop met apathisch navelstaren. En Rutte: stap verdomme eens op.

Zo dat is eruit. Een goedemorgen verder.