"Maar als het niet de kinderen van rijke witte ouders zijn, wat voor kinderen zijn het dan wel?"

Arme regenboogkinderen geboren uit de potten goud aan het einde. Maar geen gouden lepel in de mond. Dat er allerlei migranten en gemixte culturen in die grote groep zitten is één oorzakelijkheid, één factor. In sociaal zwakke wijken en gezinnen is ook minder structuur, minder uitzicht, minder narratief over hoop en vooruitgang. Die fantasieën zijn immers voorbehouden aan rijkere narcisten die technocratische blogs lezen vol met progressieve idealen.

Maar let wel, het gestelde probleem vind overal in de wereld plaats in stedelijke gebieden. Waar een urban jungle groeit, ontstaan ook steeds wildere dieren...