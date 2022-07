Het jaar zit erop. Vandaag is er nog een ministerraad (even lekker stoom afblazen) en daarna gaat politiek Den Haag lekker met fietsreces, strandreces, vliegreces, treinreces, autoreces, wandelreces, backpackreces, all in reces aan de Turkse kust, georganiseerd rondreces in de bossen van Brazilië, safarireces in Afrika, eilandreces, in een receshuisje op een recespark, cruisereces, singlereces, familiereces, pretparkreces of iets anders. Ondertussen gaat het met Nederlandje nou niet bepaald fan-tas-ties, dus vroeg Tom Staal de hoge heren, en dames ook, in Den Haag wat ze er eigenlijk zelf van vonden.