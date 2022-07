TWINTIG MILJOEN EURO. Dan kunt u dus tien miljoen Nederlanders twee euro geven en dan zijn tien miljoen mensen een beetje blij. Of u geeft een miljoen mensen twintig euro - dan zijn die mensen een beetje meer blij. Of u geeft gewoon één persoon twintig miljoen en die is dan superblij. Nu is er helemaal NIEMAND blij. Eindhoven stopte die twintig miljoen namelijk in een parkeergarage (is dat ding bij het vliegveld eigenlijk al gerepareerd?) en de bezettingsgraad is 4%. In totaal 641 plekken, gemiddeld 23 bezet. Gelukkig hebben we rekenles gehad van de bekendste Eindhovenaar aller tijden: 20 miljoen... 4%.... 641 plekken.... 23 bezet.... 4 euro per dag... kortingstarief 50 cent... 33 auto's tussen 2 en 12 juni... en de uitkomst van de som is.... JAAAAA WEGGEGOOID GELD!!! Gelukkig is er een publiekscampagne op social media om meer auto's naar de parkeergarage te lokken. "Maar tot op heden zet ook die niet echt veel zoden aan de dijk. Een filmpje met uitleg op YouTube is sinds november vorig jaar 220 keer bekeken." Ooo ambtenaren van Eindhoven, waarom zijn jullie zo dom.

