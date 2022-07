Werden we bij Afgehaakt Australië (Sky News - red) al een dictatuur genoemd, het bulderlachen om de bestuurlijke polder fuck-up in De Rest van de Wereld gaat onverminderd verder. Spiked schaart zich vierkant achter Onze Jongens en Meisjes op de Fendts, New Hollands & John Deere's. En dat gaat gepaard met alinea's als zweepslagen...

This is the story of the revolting Dutch farmers. These tractor-riding rebels have risen up against their government and its plans to introduce stringent environmental measures that they say will severely undermine their ability to make a living. They have been protesting for a couple of years now, but their fury has intensified in recent weeks. They’ve blocked motorways, blocked roads to airports, set fire to bales of hay, and descended on The Hague. Things are so serious that yesterday, in the province of Friesland, police opened fire .

Het OM moet schoorvoetend toegeven dat ze GEEN ZAAK hebben tegen de 16-jarige Jouke, de boerenzoon die aan de dood ontsnapte, en NL MEP's in Brussel hebben het maar druk met uitleggen aan de collega's wat er toch aan de hand is met die anders zo redelijke Hollanders. Ondertussen gooit Brussel nog een hooibaaltje op de veenbrand door de mestquota van Onze Boeren in te trekken, wil geen verstandige boerenclub nog met bemiddelaar gespreksleider Johan Remkes aan tafel, en hebben ze in Leeuwarden opeens te maken met reporters van Rebel News, die items maken over de trekkers bij het Provinciegebouw met de heerlijke hashtag #FARMERREBELLION. Hup boeren, doe eens optoeren.

ANP ALARM 21:30: A7 bij Tijnje (FRL) geblokkeerd door "boerenactivisten"

Update: 50 ho 100 trekkers naar centrum Nijmegen

Deze voor je

RIP Sonny