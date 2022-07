Hijbwas lid van een schietvereniging, wat al vreemd is maar in Nederland helaas ook mogelijk. Hij had echter geen vergunning/wapenverlof. Dus hoe hij aan de wapens kwam is nu de grote vraag.

Het probleem waar schietverenigingen mee kampen, is dat ze iemands medisch dossier vanwege privacy niet mogen zien. Nederlandse schietverenigingen klagen daar al lang over.

En wat bereft wapens, het is blijkbaar in de hele EU makkelijker om illegaal aan wapens te komen dan legaal. Kijk naar alle 'incidenten' in de drugs wereld. Denk je ijvoorbeeld dat Peter R met een geregistreerd wapen is vermoord?