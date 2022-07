Het is de kroeg. Dus een kleine anecdote en wat muziek.

Dit weekend hier in Lugano voor het eerst sinds 5 jaar het "Harley Davidson" weekend (uitgesteld vanwege covid). Maw uit heel Zwitserland komen vooral oude "rockers" met grijs haar, half kaal, staartje, snor of pratende k*dt en achterop de madamme op die bakbeesten richting hier om 3 dagen plezier te hebben. Schitterend en ongelooflijk aardige bevlogen liefhebbers. Ze zien er stoer uit maar het blijven Zwitsers dus zeer beleefd en alle regels volgen want je maakt geen grappen met de Luganese Polizia. 100.000 mensen worden hier dit weekend op dat festival verwacht dus gezellig druk. Ieder canton heeft nml zijn eigen Harley club.

Maar mooi. Vandaag kwamen al de eersten aan met hun bakbeesten dus een gegrom en gerommel van PK's op de Riva's maar heel mooi rustig laverend tussen al die motoren een bloedmooi elegant Italiaans Zwitsers meisje in strak kort iets (29 graden hier) met lange zwarte haren onder haar helm, zonnebril, op haar Vespa alsof er niks aan de hand was en ze was wellicht een beetje geïrriteerd want ze was waarschijnlijk al te laat op haar afspraak en al die drukte. Pfff.

Ik zat met Sybil op een terras het spektakel te aanschouwen en moest lachen.

Hoe Mediterraan wil je het hebben? Gigantische motoren, macho, show off en dan zo'n bella donna die er effe doorheen slalomt.

Mezeekske:

Inleiding. Ik ging vanochtend vroeg effe snel voor de laatste boodschappen (vooral peuken, drank voor het weekend) en een plein hier centraal in de stad aan het meer is afgehuurd door natuurlijk Harley Davidson. Dus bar, showroom etc. want Zwitserland is een goede markt voor ze want rijk land. Anyways. Ze waren nog bezig met de laatste details (vooral klaarmaken bar) en de muziek stond al volle pin.

9 uur 's ochtends, 25 graden, strak blauwe hemel, geen wind. Bloedmooie dag dus en dit nummer. Vond het in mijn kleine wereld wel toepasselijk. Hahaha!

Il centro del mondo - Ligabue (2010)

www.youtube.com/watch?v=CZZWweu3T1c