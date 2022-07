Frankrijk.

Vergane glorie

Prachtige taal, heerlijke keuken, vervelende mensen.

Macron, die met de beste vriendin van z’n oma is getrouwd, heeft geluk dat Mutti Merkel ermee stopte.

Berlijn is even uit beeld en daar maakt Macron handig gebruik van.

Macron is de Rutte van Frankrijk, niet omdat ie zo goed is, maar omdat de Fransen het (nog) niet aandurven om nog meer op Le Pen te stemmen, of zelfs Éric Zemmour.

Net als in NL hangt er stront in de lucht

Het gaat er kudt en in onzekere tijden kiezen mensen dan maar voor “vertrouwd”.

Macron is een ijdeltuit.

Ik moet ineens aan Louis XVI denken.