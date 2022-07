Het gaat los. Drie weken lang kastelen, zonnebloemen, Herbert en Maarten Jeroen en Karsten, massasprints, Mathieu van der Poel, de hele mikmak, en aan het einde wint Tadej Epogacar. De grootste uitdagers zitten bij de Nederlandse club Jumbo-Ketonen, met de lelijkste shirts uit de historie van de wielrennerij, zogenaamd als ode aan de Hollandse Meesters, maar het lijkt wel of de schele liefdesbaby van Jackson Pollock en Kazimir Malevich op een shirt heeft gekotst. De enige Hollandse Meester bij Jumbo is Steven Kruijswijk - het draait allemaal om het blok Roglic-Vingegaard. Daar zit ook superster 1: de Belg Wout van Aert. Superster 2, bij een andere ploeg, is een Nederlander: Mathieu van der Poel. Probleem alleen is dat superster 1 en superster 2 geen ronderenners zijn en zich dus moeten richten op dagzeges. Laten wij nu precies weten wie de etappes gaan winnen (na de klik). Gefeliciteerd Wout van Aert met je mooie tijdritzege (voor Bissegger , Ganna, Mathieu en Küng)! LIVE NPO & Eurosport!

UPDATE Mollema 15.34

UPDATE Van der Poel 15.30 - Nederlanders nu 1 & 2

UPDATE Roglic 15.33

UPDATE Vingegaard 15.32

UPDATE Ganna 15.27

UPDATE Van Aert 15.22

UPDATE Epogacar 15.24

UPDATE LAMPAERT 15.17 (komt alleen door het weer)

Handig alvast alle etappewinnaars

Etappe 1 - Wout van Aert

Etappe 2 - Fabio Jakobsen

Etappe 3 - Jasper Philipsen

Etappe 4 - Mads Pedersen

Etappe 5 - Wout van Aert

Etappe 6 - Mathieu van der Poel

Etappe 7 - Jonas Vingegaard

Etappe 8 - Mathieu van der Poel

Etappe 9 - Bauke Mollema

Etappe 10 - Thibaut Pinot

Etappe 11 - Tadej Pogacar

Etappe 12 - Romain Bardet

Etappe 13 - Taco van der Hoorn

Etappe 14 - David Gaudu

Etappe 15 - Fabio Jakobsen

Etappe 16 - Dylan Teuns

Etappe 17 - Romain Bardet

Etappe 18 - Primoz Roglic

Etappe 19 - Caleb Ewan

Etappe 20 - Filippo Ganna

Etappe 21 - Dylan Groenewegen