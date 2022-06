Enorm representatief voor Nederland deze "enquête" van de Telegraaf.

Je mag natuurlijk alles vinden van het (gewelddadige) protest van de terreurboeren, maar hoe je het ook wil wenden of keren het is wel in angstig veel gevallen door intimidatie, bedreiging en zelfs met geweld ander beleid proberen af te dwingen. In sommige gevallen zelfs een directe aanval op de rechtsstaat. Feitelijk is het proberen de samenleving te frustreren door de openbare orde te verstoren voor je eigen belang nogal dubieus. Maakt niet uit of je een boer bent of een boze neger. Je zou namelijk best kunnen zeggen dat een dreigen om de voedselvoorziening en infrastructuur plat te leggen valt onder angst aanjagen voor de rest van bevolking. Daar is een woord voor. Terreur.

Dat 77% van de Telegraaflezertjes op de interwebs aangeven dat zij dat soort gedrag helemaal oké vinden is een teken aan de wand dat er een groep mensen is in Nederland die ernstig ontspoort zijn. Ik zou niet weten waarom ze zo boos zijn want je hoeft maar een jaartje in Belarus of Ivoorkust te gaan wonen om te weten hoe ontzettend goed we het hier, ondanks probleempjes, hier hebben.

Als dit zo doorgaat dan houdt het snel op met onze samenleving.