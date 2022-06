In een land waar de maat net zo vol raakt als de asielcentra, botsen burgerbelangen en bestuursblunders steeds vaker en uit een mailtje uit Tiel waarin wij op cc stonden, komen alle nuances daarin naar voren. Over een gemeente die in stilte vluchtelingenopvang plant, achter de burgers’ rug en tegen de bestuurlijke plannen in. Burgers, die daartegen in verweer komen zonder begrip te hebben voor het belang van opvang van ontheemden en daartoe zelfs alternatieve voorstellen doen. En ook denken ze opbouwend kritisch mee met bestuurders die zich al onbetrouwbaar hebben getoond in de handelswijze en communicatie. En zo botst normaal burgerverstand op bestuurlijk gepruts en wie zijn daar uiteindelijk de dupe van? Echte vluchtelingen. Als het niet meer kan en niet meer past, is het meest stupide ding dat de (lokale) overheid kan doen de verantwoordelijkheid naar de burger schuiven - of bij hem door de strot douwen. We konden het live aanschouwen in Soesterberg, we lezen het vandaag ook mee in Tiel. Mailtje aan Tielse politici (van de vvd) met cc aan onder andere GS, hieronder:

Gemeente Tiel schaam je!

Het is beschamend dat wij als bewoners van de Vuurvlinder via-via (niet de gemeente) moeten horen dat jullie voornemens zijn om het gebouw van de oude Bataaf in de wijk Passewaay, dit najaar in gebruik willen gaan nemen als grootschalig opvangcentrum voor vluchtelingen. 52-60 personen. Om vervolgens stel op sprong vanwege paniek in het gemeentehuis, omdat dit 'geheim' te vroeg was uitgekomen, op zaterdag middag bewoners dan toch maar middels een brief (dd 25-6-2022) op de hoogte te stellen.

Zorgen

Als bewoners van de Grote Vuurvlinder maken wij ons grote zorgen over de komst van een grootschalig vluchtelingencentrum midden in onze woonwijk. Wij maken ons zorgen over de zogenaamde tijdelijkheid, impact op de buurt en de gedachte dat dit allemaal zo maar even kan zonder na te denken over de vervolgconsequenties.

Binnen de gemeente Tiel ligt een woonvisie. Deze schoolwoningen gereedmaken voor vluchtelingen staat haaks op deze visie. We moeten deze locatie ombouwen naar woningen voor starters en jonge gezinnen die zich willen vestigen in Tiel. De toekomst van Tiel. Zoals ook oorspronkelijk de bedoeling was.

Prima dat Tiel vluchtelingen wil opvangen. Maar doe dit dan in een bedrijfspand of locatie aan de rand van Tiel. Hiermee voorkom je potentieel negatieve impact, zo houd je rust in de buurt en bewijs je als gemeente dat wat je aan de voorkant beschrijft in een visie ook aan de achterkant wordt waargemaakt. Aangezien het toch tijdelijkheid betreft maakt het voor deze ‘vluchtelingen’ niet direct uit waar ze tijdelijk komen te wonen.

Belangrijkste is een droog en veilig heenkomen voor een aantal maanden. Geeft ook deze mensen rust. Integreren in de samenleving heeft vanwege het tijdelijke karakter en dus de terugkeer naar Oekraïne geen prioriteit. En als integreren toch het doel zou zijn verspreid deze mensen dan over de gemeente Tiel om te zorgen voor een snellere integratie in plaats van ze met 60 personen bij elkaar te zetten.

We hebben de volgende meningen: 1. Vluchtelingen helpen zeker een JA! 2. Vluchtelingen opvangen in de oude Bataaf NEE! 3. Terrein en gebouwen geschikt maken voor bewoning voor jonge gezinnen en starters en gymzaal slopen t.b.v. 2 seniorenwoningen JA 4. Inloopavond moet minimaal een officiële bijeenkomst worden, voorgezeten door burgemeester/ wethouders en of raadsleden. Waarin wij als bewoners vragen kunnen stellen en alles wat wij stellen wordt opgetekend. Geen los vast uurtje waar je folders in je handen krijgt gedrukt met alleen maar lachende mensen. 5. Voordat je een besluit neemt met een dergelijke grote impact leg je dit eerst voor aan je bewoners. Probeer je draagvlak te creëren en ga je handelen. Transparantie heet dat. JA

Graag vernemen wij van de Gemeente Tiel hoe jullie omgaan met onze zorgen.

Is getekend,

Bewoners van de Grote Vuurvlinder