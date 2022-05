Onlangs hadden we een topic over de actieve burgerinspraak in de gemeente Soest, waar de burgers van de wijk Overhees geen zin hebben in langdurige opvang van 800 vluchtelingen, omdat het hun wijk in één klap 10 procent meer inwoners geeft en omdat de gemeente die opvang op oneigenlijke wijze probeert op te tuigen. Er is afgelopen week een vervolgbijeenkomst geweest en ook daarin hielden de boze burgers voet bij stuk. Vanaf minuut 30 wordt het interessant: vvd-burgemeester Metz werd vergezeld door een bataljon aan interim-managers. De ambtelijk opdrachtgever, Danielle Schrijver - interim ambtelijk opdrachtgever Soest, blijkt een link te hebben met opdrachtnemer, adviesbureau Brink. Kijk maar op haar LinkedIn (mirror): voor Brink deed ze zaken met het COA, daarna ging ze voor het COA aan de slag, en nu werkt ze voor de gemeente Soest aan asielopvang met adviesbureau Brink. Dat riekt naar typisch Nederlandse ambtelijke netwerkcorruptie. Dus de omwonenden zijn tamelijk schamper en de gemeentemanagers klinken tamelijk nerveus. Mooi man, inspraak door mondige, goed geïnformeerde en kritische burgers die zich niet door woorden als "participatietraject" of "quickscan" laten overrompelen. Iemand nog zeldzame muizen gezien, toevallig?