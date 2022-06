Als er maar liefst 24,000 woningen moeten bijgebouwd in dat oord, dat is nogal wat, en dat plan wordt publiek gemaakt, dan mag je er toch wel vanuit gaan dat er toch tenminste allerlei adviesbureaus, architectenbureaus, natuurclubs, infrastruktuurkantoren, bouwbedrijven, bestemmingsplannen, en meerdere overheden moeten zijn geraadpleegd en dat er op allerlei levels over die plannen is vergaderd ? Nederland = vergaderland. En dat wordt nu opeens afgedaan als "een vergissing" ? I call bullshit. Doet me denken aan die kwoot van Juncker over hoe de EU funktioneert : "We gaan steeds een stapje verder, en wachten af. De meeste mensen snappen sowiso niet wat we aan het doen zijn. Komt er geen reaktie, dan gaan we door met de volgende stap, netzolang tot het niet meer terug te draaien is". En als er wel reaktie komt in de vorm protesten of een ongewenste referendumuitslag, dan schaffen we gewoon referenda af. Of we geven het verdrag een andere naam, en voeren onze plannen alsnog uit. En zo zal het in dit geval ook gaan. Dit is geen toeval meer. Dit is bewust beleid.