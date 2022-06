Niemand onder de 103 luistert naar programma's op NPO Radio 1, behalve de redacties zelf. Die sturen dan weer fragmentjes door en daarom het nu volgende topic. Vandaag in een programma van de EO met Tijs van den Brink was de D66-burgemeester van Velsen te gast. Dat is Frank Dales en die was ook ooit D66-partijvoorzitter (maar uiteraard heeft hij dat burgemeestersbaantje volledig aan zijn kwaliteiten te danken hoor!). In Velsen-Noord (pop: 5000) komt een cruiseschip te liggen waar maarliefst 1000 (DUIZEND) asielzoekers maanden lang in gaan wonen en burgemeester Frank Dales mocht komen jubelen dat iedereen in Velsen dat fantastisch vindt want 'solidariteit', 'medemenselijkheid', 'passen en meten', 'puzzelen en alle stukjes passen'. Standaard hoop en deugen dus. Nou mag u raden waar dat cruiseschip bomvol werkloze, op elkaars lip zittende, veelal alleenstaande mannen uit culturen die best wel ietsiepietsie haaks staan op de westers-democratische cultuur komt te liggen...

In de jachthaven vlak bij de dure wijk waar Frank Dales en de rest van D66-lid woont natuurlijk! In Velsen-Noord, een 'sociaal zwakke wijk' (dixit Tijs van den Brink) natuurlijk!

Maar, zo vertelt de ex-D66-partijvoorzitter die zelf dan weer niet op dat cruiseschip gaat wonen en, ongetwijfeld tot zijn eigen bittere teleurstelling, ook niet in de 'sociaal zwakke wijk' woont, dat is echt toeval. Er is "veel gepuzzeld met de verschillende wijken in Velsen en dan bleek na drie passende stukjes het vierde stukje telkens niet te passen", (ja, balen zeg, want alle D66'ers in dure wijken staan uiteraard te springen om asielzoekers op te vangen, solidair, sociaal, tolerant en divers als ze zijn) en dus komt dat schip, toevaltoevaltoeval, uitgerekend nét weer in de 'sociaal zwakke wijk' te liggen.

Dat azc's vrijwel altijd in 'sociaal zwakke wijken' komen en helemaal nooit in deftige top-ambtenarenbuurten is allemaal puur toeval. Nogmaals, D66'ers kunnen gewoon niet wachten om hun huizen open te stellen voor asielzoekers en meestal zijn D66- of GroenLinks-burgemeesters maar wát bereid om het goede voorbeeld te geven en de eerste batch asielzoekers in hun achterhuizen en tuinhuisjes te stouwen, maarja, puzzelstukjes hé? Passen, meten, is geen makkie hoor! U kunt zich vast wel voorstellen hoe zwaar het is D66'er te zijn. Elke keer maar weer hopen dat het azc in de achtertuin komt, elke keer weer die teleurstelling. Vreselijk leed, vre-se-lijk.



En toen kwam Jopie Nijman (geen familie van).

Jopie Nijman woont haar hele leven al in de 'sociaal zwakke wijk' Velzen-Noord en Jopie Nijman is, laten we zeggen, bepaald geen D66-lid. En Jopie Nijman laat zich absoluut niet door de gelikte D66-boilerplate die uit de mond van Frank Dales komt rollen (variaties op het thema 'klagen over vreemde luchtjes in het portiek is toch een soort van xenofoob') omver lullen.



Bonusquote: "Kijkt burgemeester Dales eigenlijk wel eens TV? Weet hij hoe groot de overlast in Ter Apel is?"

De rest bitte zelf verder terugluisteren anders verpesten we alle LOL, truthbombs en in your face realisme vs. een burgemeester die doodleuk vraag wat 'precies het probleem is met asielzoekers in de wijk'.



Have fun!