: Ik heb vakkennis genoeg maar de boeren kunnen alleen maar roepen maar dat veegt onze regering resoluut van tafel.

Als de overheid het feit vertelt dat 80% van de veeteelt voor de export is, dan hebben de boeren al verloren. Terwijl dat helemaal geen probleem hoeft te zijn, alleen stelt men er niks tegenover, ook BBB niet. Er worden geen wetenschappers bij gehaald die het stikstofbeleid onderuit halen maar onze overheid heeft ze wel paraat. Niemand die een alternatief meetnet opzet, niet boven op rioolputten of naast kippenstallen, dus het RIVM is leidend.

Het is allemaal een scheet in de wind. Een leuke dag gehad maar niks bereikt.