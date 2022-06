Rutte kwam toch met de stelling dat de oorlog in Oekraïne ook 'onze' oorlog is?

Nu, deze stikstofoorlog is pas de oorlog van ons allemaal. De kabinetjes Rutte hebben altijd verdeel en heers gespeeld. Nu ook weer. De boeren? Ach ja, dat zijn "maar die boertjes uit de provincie" tenslotte. Laat ze zich maar verenigen in hun FDF, ach joh, enkele tienduizenden daar worden ze in Den Haag niet koud of warm van. Gewoon wachten tot er een trekker per ongeluk een openbare vuilnisbak omver rijdt en dan de NPO en de hele MSM zich erop laten storten om hun gespeelde verontwaardiging eruit te kotsen over "vandalisme en geweld".

Maar deze oorlog is van ons allemaal. Want deze regeringen ontnemen steeds meer vrijheden, allemaal onder het mom van "crisis" over dit, of dat, zus en zo. Is het normaal dat een regering kinderen afneemt van hun ouders? Is het normaal dat ze mensen kapot laten maken door de belastingdienst? Maar ze vinden het overduidelijk wel fijn op deze manier. Niks polderen, niks overleggen, dat duurt allemaal veel te lang en ze zijn ongeduldig en mateloos arrogant geworden. Meteen, hup, verplichten, dwang toepassen, onteigenen, dreigen, politie inzet, nog meer dreigementen (Hugo weet waar je huis woont) bluffen, ik noem het intussen ordinair machtsmisbruik van een regering die het zelf echt niet meer weet.

En nu zijn het de boeren, dat raakt de meeste mensen niet. Dus verdeel, en heers. Maar wie zijn het straks? U en ik? Ze willen nú al het liefste achter je voordeur komen. Zo'n de Jonge die staat te blaten over warmtepompen verplichten. Verplicht van het gas af. Hoe lang U mag douchen zouden ze het liefste verplichten, welke auto U mag rijden, verplicht gezond eten, wat U betaalt voor Uw energie, het word allemaal afgedwongen. En straks, als de boeren onteigent zijn, welk oog valt dan op het grote huis van Uw ouders? Twee oudjes op 2000m2 grond in een villa? Onteigenen! U wilt een leuke RS6 rijden omdat U een succesvol bedrijf heeft? Mag niet! Afpakken! U heeft een leuk vrijstaand huis? Mag niet! Onteigenen!

Als je dit nu gelaten laat gebeuren, dan staan ze op een dag voor je deur, met 4 man om de gasmeter af te komen sluiten. Allemaal met een 'klimaatdrammer' logo op hun mouw en op hun zwarte pet. Het moet gvd eens afgelopen zijn met die eenzijdigheid, met het constante schelden op en demoniseren van de burgerij in NL door een groepje wereldvreemde klieren die alleen oog en geld hebben voor hun eigen problemen. De rest in NL kan kapót vallen. Er is "geen geld" om de explosief stijgende kosten van energie en voedsel te compenseren, maar er is wél geld, (25 miljard zelfs, 3 tot 4 duizend euro per huishouden) om te voorkomen dat er in natuurgebied Lemselermaten de 3mm kleine zeggekorfslak uitsterft. Dát geld is er wel? Maar de burger kan de tiefus krijgen?

En Kaag trekt een streep? Ik denk dat de NL'se burger eens een streep moet trekken, een hele dikke rode streep, dwars door dat bespóttelijke klimaatdictaat uit de koker van de grootste hypocriete farizeër Nijpels en dwars door deze stikstof idioterie. Anders zijn we straks allemaal de lul.